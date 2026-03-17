Nextbike-Räder werden bis Ende März eingesammelt

Ab dem 1. April übernimmt in Mülheim und anderen Städten des Ruhrgebiets der dänische Anbieter Donkey Republic die Flotte vom bisherigen Betreiber Nextbike. Die alten Räder werden bis Ende des Monats nach und nach eingesammelt, sagt der zuständige Regionalverband Ruhr. Danach stehen die neuen Leihräder schrittweise an den gewohnten Stationen für euch bereit – auch bei uns in Mülheim. Um sie zu nutzen, müsst ihr euch die App des neuen Betreibers herunterladen. Der Standardtarif liegt bei einem Euro pro Stunde. Der neue Vertrag läuft für die kommenden fünf Jahre.