Neun Polizisten vor Gericht

Die angeklagten Polizisten müssen sich wegen gefährlicher Körperverletzung im Amt verantworten, so die WAZ. Die Polizei war damals alarmiert worden, weil sich der Mann aggressiv verhalten und randaliert haben soll. Vor Ort setzte die Polizei einen Taser ein, überwältigte den Mann anschließend und fesselten seine Hände und Füße mit Kabelbindern, während er in Bauchlage auf dem Boden lag. Laut der Duisburger Staatsanwaltschaft sei diese Form der Fixierung unverhältnismäßig gewesen.





Der Mann soll infolge eines Herzinfarkts und durch Erstickung gestorben sein. Sein Tod soll zudem durch akuten Drogeneinfluss sowie eine bereits bestehende Lungenerkrankung begünstigt worden sein.