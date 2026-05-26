Neun Polizisten vor Gericht
Nach mehr als zwei Jahren beginnt am 24. Juni die Hauptverhandlung gegen neun Polizeibeamte vor dem Duisburger Landgericht. Hintergrund ist ein Vorfall aus dem Januar 2024 in einer Flüchtlingsunterkunft in Mülheim, bei dem ein Mann ums Leben kam. Darüber berichtet die WAZ.
Veröffentlicht: Dienstag, 26.05.2026 12:07
Die angeklagten Polizisten müssen sich wegen gefährlicher Körperverletzung im Amt verantworten, so die WAZ. Die Polizei war damals alarmiert worden, weil sich der Mann aggressiv verhalten und randaliert haben soll. Vor Ort setzte die Polizei einen Taser ein, überwältigte den Mann anschließend und fesselten seine Hände und Füße mit Kabelbindern, während er in Bauchlage auf dem Boden lag. Laut der Duisburger Staatsanwaltschaft sei diese Form der Fixierung unverhältnismäßig gewesen.
Der Mann soll infolge eines Herzinfarkts und durch Erstickung gestorben sein. Sein Tod soll zudem durch akuten Drogeneinfluss sowie eine bereits bestehende Lungenerkrankung begünstigt worden sein.