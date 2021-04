Neun Corona-Patienten aktuell Mülheimer Intensivstationen

Seit Ausbruch der Pandemie sind in Mülheim 211 Menschen mit oder an Corona gestorben. 9 liegen auf der Intensivstation. 5 von ihnen geht es so schlecht, dass sie beatmet werden müssen. Die Inzidenz liegt aktuell bei 211,6 (gestern 191,6) Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen.