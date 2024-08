Neugebauer im Zehnkampf auf Goldkurs - Kaul weit zurück

Saint-Denis (dpa) - Favorit Leo Neugebauer nimmt beim olympischen Zehnkampf Kurs auf die Goldmedaille. Nach einem guten Auftakt im 100-Meter-Sprint und Weitsprung übernahm der 24-Jährige im Stade de France nach der dritten Disziplin die Führung.

16,55 Meter im Kugelstoßen bedeuteten die zweitbeste Weite in der Konkurrenz. Mit 2.876 Punkten hat der Weltjahresbeste 78 Zähler Vorsprung auf Tokio-Olympiasieger Damian Warner aus Kanada. Dritter ist Ayden Owens-Delerme aus Puerto Rico mit 2.786 Punkten

Als Nummer 1 der Welt ist Neugebauer der Topkandidat für Gold. Bei der WM vor einem Jahr in Budapest war er nach Platz eins zur Halbzeit auf Rang fünf zurückgefallen. In Saint-Denis im Norden von Paris soll dem für den VfB Stuttgart startenden Sportler das nicht noch einmal passieren.

Kaul verliert an Boden

Für den früheren Welt- und Europameister Niklas Kaul sind die Medaillen in weiter Ferne. Er hat seine Stärken aber erst am zweiten Wettkampftag an diesem Samstag. Bei den ersten drei Disziplinen haderte der 26-Jährige wiederholt - der Leichtathlet vom USC Mainz hatte sich sichtlich mehr vorgenommen. 2.364 Punkte bedeuten vorerst nur den 21. Platz im Feld der 22 Zehnkämpfer.

Als dritter deutscher Starter schlägt sich der nachnominierte und kurzfristig angereiste Till Steinforth gut. Nach drei Disziplinen hat Steinforth 2.658 Punkte auf dem Konto und ist Zehnter. Der 22 Jahre alte Mehrkämpfer vom SV Halle ersetzt den kurzfristig ausgefallenen Manuel Eitel. Eitel hatte wegen einer Corona-Infektion absagen müssen.

Trauriger Mayer nicht am Start

Zehnkampf-Weltrekordler Kevin Mayer kann beim Ringespektakel in seiner französischen Heimat nicht an den Start gehen. Nach einem Fitnesstest musste er am Donnerstag wegen der Folgen einer Oberschenkelverletzung absagen. Zuletzt hatte schon Weltmeister Pierce LePage aus Kanada seine Olympia-Teilnahme streichen müssen.