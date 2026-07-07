Neues VHS-Programm Mülheim: Anmeldungen für Herbstsemester

Neu im Angebot sind unter anderem Kurse zu KI und digitalen Medien sowie kreative Workshops und Angebote zur beruflichen Weiterbildung. Das komplette Programm ist bereits online abrufbar unter vhs-muelheim.de – das gedruckte Heft liegt außerdem der WAZ/NRZ und der Mülheimer Woche bei. Ein besonderes Highlight gibt es am Samstag (05.09.): Zum ersten großen Sommerfest der VHS an der Aktienstraße 45 lädt die Volkshochschule von 13 bis 18 Uhr ein – mit Schnupperkursen, Mitmach-Aktionen, Musik und Gelegenheit zum Kennenlernen. Der Eintritt ist frei. Wer sich anmelden oder informieren möchte, erreicht die VHS unter 0208/455-4321 oder per Mail an vhs@muelheim-ruhr.de.