Neues Handyspiel für Pokémon-Sammelkarten kommt Ende Oktober

Sammelkartenspiele sind im Trend – so sehr, dass es ganze Youtube-Kanäle fürs Öffnen von Kartenpacks gibt. Diesen Erfolg will Pokémon nun auch auf virtuelle Karten übertragen - per App.

© Creatures Inc./DeNa Co., Ltd./dpa-tmn