Neuers Zukunft: Entscheidung nach der Geburtstagsparty

Leipzig (dpa) - Die Entscheidung über seine Zukunft steht aus, ein Comeback in der Nationalmannschaft hat er mehrfach ausgeschlossen - wenn Manuel Neuer allerdings weiterhin Weltklasse-Paraden wie bei RB Leipzig zeigt, wird der Torhüter des FC Bayern München beide Themen so schnell nicht los. Dass die Bayern beim Bundesliga-Hit mit 5:1 über Leipzig hinwegfegten, lag auch an Neuers spielentscheidenden Szenen.

«Er ist ein wahres Vorbild, ein Matchwinner. Er hat uns im Spiel gehalten und in einer kritischen Situation gehalten, damit wir in Führung bleiben», lobte Superstar Harry Kane seinen Torwart. In der 72. Minute hatte Leipzigs Yan Diomande den Ausgleich zum 2:2 auf dem Fuß, doch Neuer riss bei dem Schuss auf den spitzen Winkel noch rechtzeitig seinen linken Arm nach oben.

Mit dem Ruf in die Köpfe der Stürmer

Und womöglich war es schlicht das Charisma Neuers, das nach 24 Minuten dazu führte, dass der allein auf ihn zulaufende Antonio Nusa den Ball in den Himmel statt ins Netz zum 2:0 für RB drosch. «Er hat sich seinen Ruf verdient. Das spielt manchmal in den Köpfen mit. Wir genießen diese Präsenz», sagte Trainer Vincent Kompany.

Der Coach ist zwei Wochen jünger als Neuer, worüber beide bisweilen scherzen. «Er ist Wahnsinn. Aber nicht nur auf dem Platz, auch seine Energie in der Kabine», sagte Kompany. «Er liest einfach das Spiel so gut, ist immer da im richtigen Moment.»

Vertragsverhandlung nach dem Geburtstag

Eine Rückkehr zur Nationalmannschaft hat Neuer mehrfach ausgeschlossen und die Tür zur WM im Sommer selbst geschlossen. Sein Fokus liege auf dem Verein. Doch wie geht es da weiter? Das wird nach Neuers nächstem Geburtstag aufgelöst. «Der Manu soll erstmal 40 werden. Darüber gut rüber rutschen. Dann schauen wir mal, was passiert», sagte Sportchef Max Eberl.

Neuer - seit 2011 in München - hat in der nächsten Länderspielpause am 27. März seinen Ehrentag. Ob er noch ein Jahr im Bayern-Trikot zu sehen ist, soll in den Tagen darauf offiziell verkündet werden. Dann wären in der Bundesliga noch sieben Spiele zu absolvieren und die Bayern könnten sogar schon Meister sein.