Neuer Wohnmobilstellplatz an der MüGa geplant

15 Stellplätze sollen auf einer Wiese nahe dem Ringlokschuppen entstehen. Geplant sind Stromanschlüsse und ein Sanitärgebäude mit Duschen und Toiletten. Bezahlt werden soll per Chipkarte, später auch per Online-Reservierung. Zwei Personen sollen etwa 25 Euro pro Nacht zahlen. Die Lage ist attraktiv: Schloss Broich, Ruhrpromenade und der Radschnellweg RS1 sind fußläufig erreichbar. Ziel ist es, rechtzeitig zur Internationalen Gartenausstellung 2027 fertig zu werden - sofern die Baugenehmigung kommt, heißt es von der Stadtmarketing-Gesellschaft.