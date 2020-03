Neuer Thüringer CDU-Fraktionschef: Chaos beenden

«Bessere Zeiten»

Erfurt (dpa) - Der neue Thüringer CDU-Fraktionschef Mario Voigt sieht mit seiner Wahl einen Neuanfang für die Fraktion. «Heute ist der erste Tag hoffentlich von besseren Zeiten», sagte Voigt am Montag in Erfurt.

Zuvor war der 43-Jährige bei einer außerplanmäßigen Wahl des Vorstandes zum neuen Fraktionsvorsitzenden gewählt worden. Voigt erhielt 15 Ja- und 3 Nein-Stimmen. Drei Abgeordnete enthielten sich, hieß es. Die Thüringer CDU-Fraktion hat 21 Mitglieder. Zu Voigt gab es nach Angaben der Fraktion keinen Gegenkandidaten.

Unterdessen gab die AfD bekannt, dass ihr Landespartei- und Franktionschef Björn Höcke zur Wahl des Ministerpräsidenten am 4. März antreten wird. Höcke tritt damit gegen den Linke-Politiker Bodo Ramelow an.

Voigt bekräftigte den Entschluss der CDU-Fraktion, den Linke-Politiker Bodo Ramelow nicht aktiv ins Amt des Ministerpräsidenten wählen zu wollen. Ramelow tritt am Mittwoch erneut für den Posten des Regierungschefs an. «Mein Eindruck ist, dass die Bürger in diesem Land wollen, dass das Chaos beendet ist», sagte Voigt mit Blick auf die Regierungskrise, deren Auslöser die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich am 5. Februar mit Stimmen von AfD, CDU und FDP war.

Die CDU-Fraktion könne aber nur den Dienst leisten, für den ihre Abgeordneten gewählt seien. «Das bedeutet für uns: Stabilität nach einer möglichen Wahl eines neuen Ministerpräsidenten zu sichern - aber immer auch im Rahmen unserer politischen Überzeugungen», sagte Voigt. Die CDU-Fraktion könne Ramelow nicht zum Ministerpräsidenten wählen, stellte Voigt klar. «Dabei bleibt es auch.»

Zugleich erinnerte er daran, dass Ramelow bereits bei der Wahl am 5. Februar zwei Stimmen erhielt, «die nicht aus dem rot-rot-grünen Lager» kamen.