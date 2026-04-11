Neuer Paketautomat für mehrere Zusteller

Bisher haben die meisten Paketautomaten nur Pakete eines einzigen Dienstleisters. Der neue Automat nimmt Pakete von DHL und UPS an - weitere Anbieter sollen folgen. Kunden können dort Pakete abholen und verschicken, ohne auf Öffnungszeiten zu achten. Das soll auch den Stadtverkehr entlasten: Ein Zusteller kann mit einem einzigen Stopp viele Pakete gleichzeitig einlegen. DeinFach ist eine Tochtergesellschaft der DHL Group und will sein Netz in Deutschland weiter ausbauen, heißt es vom Unternehmen.