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Neuer Paketautomat für mehrere Zusteller
© DHL Group
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Neuer Paketautomat für mehrere Zusteller

In Eppinghofen gibt es jetzt einen Paketautomaten, der Pakete von verschiedenen Lieferdiensten annimmt. Der neue DeinFach-Automat am Schürenkamp 40 hat 56 Fächer und ist rund um die Uhr nutzbar.


Veröffentlicht: Samstag, 11.04.2026 06:00

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Bisher haben die meisten Paketautomaten nur Pakete eines einzigen Dienstleisters. Der neue Automat nimmt Pakete von DHL und UPS an - weitere Anbieter sollen folgen. Kunden können dort Pakete abholen und verschicken, ohne auf Öffnungszeiten zu achten. Das soll auch den Stadtverkehr entlasten: Ein Zusteller kann mit einem einzigen Stopp viele Pakete gleichzeitig einlegen. DeinFach ist eine Tochtergesellschaft der DHL Group und will sein Netz in Deutschland weiter ausbauen, heißt es vom Unternehmen.

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