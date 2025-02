«Neuer Nachbar» Dončić mit gutem Lakers-Debüt

Los Angeles/Orlando (dpa) - Dirk Nowitzki war extra nach Los Angeles geflogen, um beim Debüt von Luka Dončić für die Lakers dabei zu sein. Beim 132:113-Heimsieg in der NBA gegen die Utah Jazz stand der zuletzt verletzte Basketball-Star in der Startaufstellung. Für seinen neuen Klub erzielte der 25-Jährige 14 Punkte, drei Minuten vor Ende des dritten Viertels war sein Spiel beendet. Sein neuer Teamkollege, LeBron James, kam auf 24 Punkte und war bester Lakers-Werfer.

In der heimischen Arena fand jeder Zuschauer ein gelbes Dončić-Shirt mit der Nummer 77 auf seinem Platz. Der Wechsel des Superstars von Dallas nach Los Angeles hatte zuletzt die Sportwelt erschüttert. Die Texaner hatten im Gegenzug unter anderem Anthony Davis erhalten, der nach seinem Debüt für Dallas aber mehrere Wochen ausfällt.

Wegen einer Zerrung in der linken Wade hatte Dončić seit Weihnachten kein Spiel mehr in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA bestritten. Bei der Premiere teilte LA-Coach JJ Redick die Minuten der beiden Superstars James und Dončić großteils auf.

Auch Adele bei Premiere dabei

Viele Stars wollten dabei sein, als Dončić erstmals für sein neues Team auftrat. Unter anderem Sängerin Adele, der frühere Box-Weltmeister Floyd Mayweather Jr., Schauspieler Will Ferrell und Musiker Flea saßen im Publikum. Es habe «viel Lärm» bei seiner Vorstellung in der Halle gegeben, «das war ein spezieller Moment», sagte Dončić.



Sein früherer Teamkollege Nowitzki, nun Berater der Mavericks, hatte vor dem Sprungball geschrieben: «Ich werde mein gesamtes Leben lang ein Mav sein, aber ich musste kommen, um meinen Kumpel Luka Dončić im ersten Spiel seines neuen Kapitels zu unterstützen.» Und Dončić sagte über Nowitzki: «Er ist ein Freund, ein Mentor.»

Halbe Million US-Dollar gespendet

Wenige Stunden vor seinem Debüt hatte Dončić eine halbe Million US-Dollar für den Wiederaufbau nach den verheerenden Waldbränden in Los Angeles gespendet. «Es ist so traurig gewesen, seit meiner Ankunft in LA die Schäden durch die Waldbrände zu sehen und mehr darüber zu erfahren», schrieb er.

Zugleich versprach er allen von den Feuern Betroffenen, jetzt für einen längeren Zeitraum da zu sein und zu helfen. Seine Botschaft unterschrieb er mit den Worten: «Euer neuer Nachbar.»