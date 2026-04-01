Neuer Fahrradverleiher startet in Mülheim

Bisher gab es beim Fahrradverleih metropolradruhr in Mülheim circa 120 Fahrräder, zukünftig sollen es knapp 200 sein. Gleichzeitig wird auch das Netz der Stationen ausgebaut. Zu den bisherigen 35 Standorten kommen laut Stadt 13 weitere dazu. Wo genau die neuen Stationen hinkommen sollen, wird in einer Sitzung im Sommer besprochen.

Für Nutzer läuft die Ausleihe künftig über die App von Donkey Republic. In der App könnt ihr dann ein Fahrrad in der Nähe finden, mit dem Smartphone entsperren und losfahren. Anders als bisher muss das Rad nicht mehr per Hand, sondern nach der Fahrt via App wieder verschlossen werden. Im Standardtarif zahlen Nutzer einen Euro pro Stunde. Es werden jedoch auch Monats- und Jahrestarife mit jeweils 60 Freiminuten pro Tag angeboten.