Neuer-Comeback steht bevor - Sané und Coman dabei

London (dpa) - Kapitän Manuel Neuer steht im Viertelfinal-Hinspiel des FC Bayern München beim FC Arsenal vor seinem Comeback. Wie die ebenfalls am Samstag beim ernüchternden 2:3 gegen den 1. FC Heidenheim in der Bundesliga fehlenden Offensivspieler Leroy Sané, Kingsley Coman sowie Außenverteidiger Noussair Mazraoui und Mittelfeldakteur Aleksandar Pavlovic war der Fußball-Nationaltorhüter am Montag beim Abschlusstraining dabei.

Von der Einheit vor dem Abflug nach London noch in München war aber nur die erste Viertelstunde für Medien öffentlich. Das Abschlusstraining begann wegen einer Besprechung rund eine halbe Stunde später als angesetzt. Zu bereden gab es nach den jüngsten Stimmungsdämpfern vor dem Hinspiel am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) in der britischen Metropole sicherlich genug.

Rückkehr von Neuer soll Sicherheit geben

Der 38-jährige Neuer hatte sich in der Vorbereitung der Nationalmannschaft auf die jüngsten Länderspiele gegen Frankreich (2:0) und die Niederlande (2:1) eine Verletzung an den Adduktoren zugezogen und fehlte den Bayern darum bereits beim 0:2 gegen Borussia Dortmund. Sven Ulreich hatte Neuer bei den beiden Niederlagen im Tor ersetzt.

«Ulle hat unser volles Vertrauen. Solange Manu verletzt ist, spielt Ulle, wenn Manu fit ist, spielt er wieder», hatte Trainer Thomas Tuchel angekündigt. Der Weg für die Rückkehr des Kapitäns ins geebnet, er würde dem Team mehr Sicherheit geben. Sané und Coman dürften für Schwung in der Offensive sorgen. Der krank ausgefallene Pavlovic könnte eine Alternative für das Mittelfeld werden.

Letzte Titelchance für FC Bayern

Nach den Pleiten in der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Dortmund (0:2) und beim 1. FC Heidenheim (2:3) geht es für den FC Bayern nach der praktisch entschiedenen deutschen Meisterschaft in London um die letzte Titelchance. Im Emirates Stadion wollen sich die Münchner eine gute Ausgangslage für das Rückspiel am Mittwoch in einer Woche in München erarbeiten.