Neue Zugverbindung: Niederlande rücken näher

Die neue IC-Linie soll Amsterdam, Utrecht und Arnheim mit Düsseldorf, Köln oder Dortmund verbinden und ergänzt den bereits bestehenden ICE nach Frankfurt. Zusammen mit dem ICE soll so ein stündliches Angebot schneller Züge zwischen den Niederlanden und dem Ruhrgebiet entstehen, berichten übereinstimmend DB und NS. Die neuen Züge aus den Niederlanden sollen bis zu 200 Stundenkilometer schnell sein – ob sie auch am Niederrhein in Emmerich und Wesel halten, ist noch offen. Hintergrund der Pläne ist auch der wachsende Wettbewerb: Das private Unternehmen Govolta fährt bereits seit März zwischen Amsterdam und Berlin – und macht den staatlichen Bahnen damit Konkurrenz. Laut Deutscher Bahn steigen seit 2019 fast ein Drittel mehr Menschen für Europareisen auf die Bahn um.