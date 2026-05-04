Neue Woche: Vier Baustellen auf einmal

Die wichtigsten Einschränkungen im Überblick: Die Tilsiter Straße zwischen Hausnummer 31b und Oppspring wird vom 4. bis 8. Mai voll gesperrt – Zufahrten zu Häusern und Stellplätzen sind werktags zwischen 7 und 17 Uhr nicht möglich. Eine Umleitung ist ausgeschildert (U18). Auf der Kaiser-Wilhelm-Straße verengt sich die Fahrbahn im Bereich der Hausnummern 26 bis 26a – eine Baustellenampel regelt den Verkehr, der Busverkehr läuft laut Stadt normal weiter. An der Düsseldorfer Straße entsteht eine Mittelinsel für Fußgänger und Radfahrende: Wer stadteinwärts fährt, wird über Sportpark Saarner Ruhraue und Mintarder Straße umgeleitet. Und im Grünen Weg fährt die Buslinie 136 ab heute (04.05.) für voraussichtlich eine Woche einen anderen Weg – die Haltestelle Magdalenenstraße fällt aus, Ersatzhaltestellen sind eingerichtet. Alle vier Baustellen sollen innerhalb von ein bis zwei Wochen abgeschlossen sein, sagt die Stadt.