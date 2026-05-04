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Neue Woche: Vier Baustellen auf einmal
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Neue Woche: Vier Baustellen auf einmal

Ab heute (04.05.) wird es in Mülheim gleichzeitig an vier Stellen eng auf den Straßen. Wer Auto fährt oder den Bus nutzt, sollte sich vorher informieren.

Veröffentlicht: Montag, 04.05.2026 03:23

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Die wichtigsten Einschränkungen im Überblick: Die Tilsiter Straße zwischen Hausnummer 31b und Oppspring wird vom 4. bis 8. Mai voll gesperrt – Zufahrten zu Häusern und Stellplätzen sind werktags zwischen 7 und 17 Uhr nicht möglich. Eine Umleitung ist ausgeschildert (U18). Auf der Kaiser-Wilhelm-Straße verengt sich die Fahrbahn im Bereich der Hausnummern 26 bis 26a – eine Baustellenampel regelt den Verkehr, der Busverkehr läuft laut Stadt normal weiter. An der Düsseldorfer Straße entsteht eine Mittelinsel für Fußgänger und Radfahrende: Wer stadteinwärts fährt, wird über Sportpark Saarner Ruhraue und Mintarder Straße umgeleitet. Und im Grünen Weg fährt die Buslinie 136 ab heute (04.05.) für voraussichtlich eine Woche einen anderen Weg – die Haltestelle Magdalenenstraße fällt aus, Ersatzhaltestellen sind eingerichtet. Alle vier Baustellen sollen innerhalb von ein bis zwei Wochen abgeschlossen sein, sagt die Stadt.

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