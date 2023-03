Neue Warnstreiks am Freitag

Auf Pendler mit Bus und Bahn kommt jetzt am Freitag (3.3.) der nächste Warnstreik zu. Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten der Ruhrbahn auf, die Arbeit ruhen zu lassen. Auch in Mülheims Nachbarstädten wird am Freitag nicht viel fahren – auch da sollen Beschäftigte der Verkehrsbetriebe für mehr Geld auf die Straße gehen. Insgesamt hat Verdi in sechs Bundesländern zum Warnstreik aufgerufen.

