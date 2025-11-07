Neue Vollsperrungen auf A3 und A40
Veröffentlicht: Freitag, 07.11.2025 09:12
Ab heute Abend droht auf den Autobahnen rund um Mülheim noch mehr Stauchaos. Die A3 wird zwischen den Autobahnkreuzen Oberhausen-West und Breitscheid in beiden Fahrtrichtungen dicht gemacht. Gesperrt wird ab 21 Uhr, sagt die Autobahn GmbH. Grund sind die Bauarbeiten im Kreuz Kaiserberg. Im Kreuz werden zwei Verbindungsbrücken zwischen der A3 und der A40 zurückgebaut. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum 17. November. Ein kleiner Trost für Pendler: Während der Sperrung bleibt die Anschlussstelle Duisburg-Wedau in Fahrtrichtung Köln sowie die Anschlussstelle Oberhausen-Lirich in Fahrtrichtung Arnheim geöffnet.
Morgen und übermorgen sorgt eine weitere Vollsperrung zusätzlich für Probleme. Auch die A40 wird dicht gemacht. Die Autobahn wird in Fahrtrichtung Dortmund zwischen Duisburg-Rheinhausen und Duisburg-Häfen vollgesperrt. Los geht es morgen (8.11.) und 9 Uhr bis Montagfrüh (10.11.) um 5 Uhr. Auf dem Abschnitt der A40 wird die Verkehrsführung optimiert.
Die anstehenden Sperrungen auf einem Blick
Gesperrt vom 07.11. bis 17.11.2025:
- A3 zwischen dem Autobahnkreuz Oberhausen-West und dem Autobahnkreuz Breitscheid in beiden Fahrtrichtungen
- Während der Sperrung bleibt die Anschlussstelle Duisburg-Wedau in Fahrtrichtung Köln sowie die Anschlussstelle Oberhausen-
- Lirich in Fahrtrichtung Arnheim geöffnet.
Langfristig gesperrt (bis Mitte 2027):
- Verbindung von der A40 in Fahrtrichtung Venlo auf die A3 in Fahrtrichtung Köln
- Verbindung von der A40 in Fahrtrichtung Essen auf die A3 in Fahrtrichtung Köln
- Verbindung von der A3 in Fahrtrichtung Köln auf die A40 in Fahrtrichtung Venlo (neu ab 29.10.2025)
- Verbindung von der A3 in Fahrtrichtung Köln auf die A40 in Fahrtrichtung Essen (neu ab 29.10.2025)
Ab dem 17.11. (5 Uhr) sind folgende Verbindungen frei:
- Verbindung von der A3 in Fahrtrichtung Arnheim auf die A40 in Fahrtrichtung Venlo
- Verbindung von der A3 in Fahrtrichtung Arnheim auf die A40 in Fahrtrichtung Essen
- Verbindung von der A40 in Fahrtrichtung Venlo auf die A3 in Fahrtrichtung Arnheim
- Verbindung von der A40 in Fahrtrichtung Essen auf die A3 in Fahrtrichtung Arnheim