Neue Vollsperrungen auf A3 und A40

Ab heute Abend droht auf den Autobahnen rund um Mülheim noch mehr Stauchaos. Die A3 wird zwischen den Autobahnkreuzen Oberhausen-West und Breitscheid in beiden Fahrtrichtungen dicht gemacht. Gesperrt wird ab 21 Uhr, sagt die Autobahn GmbH. Grund sind die Bauarbeiten im Kreuz Kaiserberg. Im Kreuz werden zwei Verbindungsbrücken zwischen der A3 und der A40 zurückgebaut. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum 17. November. Ein kleiner Trost für Pendler: Während der Sperrung bleibt die Anschlussstelle Duisburg-Wedau in Fahrtrichtung Köln sowie die Anschlussstelle Oberhausen-Lirich in Fahrtrichtung Arnheim geöffnet.

© FUNKE Foto Services - Hans Blossey