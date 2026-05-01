Neue Termine zur Blutspende

Ihr könnt teilnehmen, wenn ihr mindestens 18 Jahre alt seid und euch gesund fühlt. Zur Spende bringt ihr einfach nur einen gültigen Ausweis (z. B. Personalausweis oder Führerschein) mit. Den Termin bucht ihr hier oder über die kostenlose Hotline 0800 11 949 11. Vor der Spende solltet ihr ausreichend trinken und etwas essen. Die eigentliche Blutspende dauert nur fünf bis zehn Minuten. Danach bleibt ihr noch etwa zehn Minuten entspannt liegen.





Termine:

Mi, 27.05.2026, 15:00–19:00

45468 Mülheim an der Ruhr, Stadtmitte

Altenhof (Kirchenhügel), Althofstr. 9





Do, 28.05.2026, 11:00–15:00

45472 Mülheim an der Ruhr

RheinRuhrZentrum, Humboldtring 13