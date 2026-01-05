Anzeige
Neue Spur nach Sparkasseneinbruch
© Foto: Polizei Gelsenkirchen
Nach dem Einbruch in Gelsenkirchen-Buer hat die Polizei Autokennzeichen gefunden, die zu einem der Fluchtfahrzeuge gehören könnten.


Veröffentlicht: Montag, 05.01.2026 11:18

Die Kennzeichen wurden laut Medienberichten in einem Mülleimer am Dortmunder Hauptbahnhof entdeckt. Ermittler untersuchen sie jetzt auf Fingerabdrücke oder andere Spuren. Die Polizei hofft, über diese Spur Hinweise auf die Täter zu erhalten.

Einsatzkräfte hatten den Einbruch am 29. Dezember nach einem Alarm der Brandmeldeanlage entdeckt. Die Täter sollen über 100 Millionen Euro Schaden verursacht haben, indem sie hochwertige Wertgegenstände aus Schließfächern gestohlen haben. Die Polizei geht von einer professionell organisierten Gruppe aus.

