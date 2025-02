Neue Regierungschefin Delhis vereidigt

Neu-Delhi (dpa) - Nach gut 27 Jahren stellt die hindu-nationalistische Partei BJP des indischen Ministerpräsidenten Narendra Modi erstmals wieder auch eine Regierungschefin im Hauptstadtterritorium Delhi. Zwei Wochen nach dem Sieg ihrer Partei bei der Regionalwahl wurde die 50-jährige BJP-Abgeordnete Rekha Gupta bei einer großen Zeremonie am Donnerstag in Neu-Delhi als Regierungschefin des Unionsterritoriums, das auch die Hauptstadt umfasst, vereidigt. Etwa 30.000 Gäste nahmen Berichten einheimischer Sender zufolge an der Feier unter freiem Himmel teil. Gupta ist die vierte Frau, die den Posten des sogenannten Chiefminister in Delhi übernimmt.

Die Partei hatte die Ernennung Guptas am Tag vorher bekanntgegeben. Dass die Wahl auf sie fiel, wurde als Überraschung gewertet. Sie war zuvor erstmalig in die gesetzgebende Versammlung gewählt worden. Modi, der der Vereidigungszeremonie beiwohnte, gratulierte ihr. Sie sei von der Basis aufgestiegen, schrieb er auf der Plattform X. Sie sei als Studentin politisch aktiv gewesen und habe in staatlichen Organisationen sowie der städtischen Verwaltung gearbeitet.

Indischen Medien sehen die neue Regierung in Delhi vor großen Herausforderungen. Dazu zählten sie etwa die Entwicklung der Infrastruktur und die Sanierung der Finanzen. Trotz finanzieller Probleme versprach die BJP zudem, kostenfreie Gesundheitsdienste bereitzustellen. Auch werde die Regierung, wie im Wahlkampf versprochen, 2.500 Rupien (etwa 27,6 Euro) monatlich an ärmere Frauen verteilen, kündigte Gupta an.