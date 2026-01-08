Neue Polizeieinheit startet in Mülheim und Essen

Die Einheit ist für das gesamte Gebiet von Essen und Mülheim zuständig. Sie soll bei Beschwerde- und Kriminalitätsschwerpunkten helfen und kurzfristig auf neue Entwicklungen reagieren. Anders als normale Streifen haben die Beamten keine festen Aufgaben und können schnell dorthin, wo sie gebraucht werden. Ziel ist es, Probleme früh zu erkennen und zu verhindern, dass sie sich festsetzen. Die Polizei will durch mehr sichtbare Präsenz das Sicherheitsgefühl der Bürger stärken. Die Beamten sollen den Dialog mit den Menschen suchen, aber auch konsequent einschreiten, wenn Gesetze gebrochen werden, so die Polizei.