Neue Mobilstation: Erstmals E-Carsharing in Mülheim

Die Mobilstation Broicher Mitte bündelt gleich mehrere Angebote an einem Ort: Bus und Straßenbahn, Leihfahrräder von metropolradruhr, E-Scooter, überdachte Fahrradstellplätze und zwei E-Autos zum Mieten – plus öffentliche Ladesäulen direkt daneben. Die Ladeinfrastruktur hat der Mülheimer Energieversorger medl errichtet und finanziert. Es ist bereits die dritte Mobilstation im Mülheimer Stadtgebiet. Das Ziel dahinter: Wer Bus oder Bahn fährt, soll den letzten Kilometer zum Einkauf, zur Schule oder zum Termin möglichst einfach ohne eigenes Auto zurücklegen können, so die Ruhrbahn. Das Projekt wird durch den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr gefördert. Zu erkennen sind alle Mobilstationen am markanten grünen „M".