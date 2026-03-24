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Neue Mitmach-Station im Aquarius
© RWW
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Neue Mitmach-Station im Aquarius

Im Aquarius in Mülheim gibt es jetzt eine neue interaktive Station zum Thema Wasserverbrauch. RWW will damit zeigen, wie viel Wasser indirekt in Lebensmitteln steckt.

Veröffentlicht: Dienstag, 24.03.2026 05:50

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Besucher können an der Station verschiedene Zutaten zu einem digitalen Gericht zusammenstellen. So wird direkt sichtbar, wie viel Wasser zum Beispiel für Anbau, Verarbeitung und Transport gebraucht wird. Das macht das Thema greifbarer, sagt RWW. Gerade bei Lebensmitteln wie Obst, Brot oder Snacks sollen Besucher sehen, wie sich ihre Auswahl auf den Wasserverbrauch auswirkt. Dazu gibt es einfache Tipps für den Alltag, etwa zum regionalen Einkauf und gegen Lebensmittelverschwendung. Die neue Station ist Teil des Bildungsangebots im Aquarius und soll das Thema Nachhaltigkeit verständlicher machen.

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