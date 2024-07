Neue Hummels-Spekulation: Leverkusen-Interesse?

Leverkusen (dpa) - Um die Zukunft von Mats Hummels wird weiter spekuliert. Nach einem «Kicker»-Bericht befasst sich der deutsche Fußball-Meister Bayer Leverkusen mit dem ehemaligen Dortmunder. Es gebe Gedankenspiele um den 35-Jährigen, dessen Vertrag beim BVB trotz starker Rückrunde nicht verlängert worden war, so der «Kicker». Hummels wird demnach bei der Werkself als Ersatz für Nationalspieler Jonathan Tah gehandelt, der sich mit dem FC Bayern München einig sein soll. Der ehemalige Nationalspieler würde als Anführer und gut kommunizierender Abwehrchef bestens in den Ballbesitzfußball von Trainer Xabi Alonsos passen. Hindernis könnte aber Hummels' Tempo sein, will der «Kicker» erfahren haben.

Zuletzt hatte Hummels mit Humor auf die Spekulationen über seine berufliche Zukunft reagiert. «Schwierig ein Trikot zu finden für Sport, bei dem es danach keine doofen Gerüchte gibt», schrieb der 35 Jahre alte Abwehrspieler unlängst in einer Instagram-Story zu einem Selfie aus einem Fitnessstudio. Dazu stellte der Ex-Profi von Borussia Dortmund einen Lach-Smiley.

Hummels war bereits mit dem spanischen Fußball-Erstligisten RCD Mallorca in Verbindung gebracht worden. In Italien hieß es, Hummels werde zur AS Rom in die Serie A wechseln. Aber auch bei der AC Mailand und in Saudi-Arabien soll es angeblich Interesse an Hummels geben.