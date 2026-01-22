Anzeige
Hier finden Bauarbeiten statt (Symbolbild).
© Martin Sandera - stock.adobe.com
Neue Fahrbahndecke für Fängerweg

Heute und morgen (22./23.1.) bekommt der Fängerweg in Saarn eine neue Asphaltdecke. Die Sackgasse zwischen den Hausnummern 9 und 17 wird zeitweise gesperrt.

Veröffentlicht: Donnerstag, 22.01.2026 04:15

Heute können Anwohner die Straße zwischen 7 und 16 Uhr nur eingeschränkt nutzen. Morgen ist sie wegen der Asphaltarbeiten von 7 bis 17 Uhr komplett dicht. Anwohner kommen dann nicht zu ihren Grundstücken. Die Stadt erneuert die kaputte Fahrbahndecke in dem Bereich. Autofahrer müssen auf die Halteverbotschilder achten. Wegen des Wetters kann sich der Zeitplan verschieben, heißt es von der Stadt.

