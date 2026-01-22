Neue Fahrbahndecke für Fängerweg

Heute können Anwohner die Straße zwischen 7 und 16 Uhr nur eingeschränkt nutzen. Morgen ist sie wegen der Asphaltarbeiten von 7 bis 17 Uhr komplett dicht. Anwohner kommen dann nicht zu ihren Grundstücken. Die Stadt erneuert die kaputte Fahrbahndecke in dem Bereich. Autofahrer müssen auf die Halteverbotschilder achten. Wegen des Wetters kann sich der Zeitplan verschieben, heißt es von der Stadt.