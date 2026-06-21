Neue DHL-Packstation in Mülheim: Pakete rund um die Uhr
In Dümpten gibt es ab sofort eine neue DHL-Packstation – auf dem Bruch 89. Pakete abholen oder vorfrankierte Sendungen verschicken ist dort rund um die Uhr möglich, ganz ohne Wartezeit an der Haustür.
Veröffentlicht: Sonntag, 21.06.2026 06:00
Die neue Station kommt komplett ohne Bildschirm aus – gesteuert wird sie ausschließlich per Smartphone über die kostenlose Post & DHL App. Ein weiterer Pluspunkt: Das Dach der Station ist mit Solarzellen ausgestattet, die sie vollständig mit Strom versorgen – ganz ohne Stromanschluss, so DHL. Das ermöglicht es dem Unternehmen, Packstationen künftig auch an Orten aufzustellen, wo das bisher nicht möglich war. Die Nutzung ist kostenlos. Wer noch kein Konto hat, kann sich einfach in der Post & DHL App registrieren.