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Neue Baustelle überrascht Pendler in Mülheim
Auf der Kölner Straße brauchen Pendler in den nächsten Tagen viel Geduld. Grund ist eine neue Baustelle. In Höhe des Erzwegs arbeitet der Mülheimer Versorger RWW seit gestern an einer Wasserleitung. Das hat uns die Stadt auf Nachfrage gesagt. Im Vorfeld war die Baustelle nicht angekündigt worden.
Veröffentlicht: Dienstag, 05.05.2026 08:53
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Der Verkehr wird über eine Baustellenampel geregelt. In den Stoßzeiten morgens und abends müssen Autofahrer mit Rückstau und Wartezeit planen. Die Bauarbeiten auf der Kölner Straße dauern voraussichtlich bis nächste Woche Freitag.
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