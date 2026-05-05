Neue Baustelle überrascht Pendler in Mülheim

Auf der Kölner Straße brauchen Pendler in den nächsten Tagen viel Geduld. Grund ist eine neue Baustelle. In Höhe des Erzwegs arbeitet der Mülheimer Versorger RWW seit gestern an einer Wasserleitung. Das hat uns die Stadt auf Nachfrage gesagt. Im Vorfeld war die Baustelle nicht angekündigt worden.