Neue Bauarbeiten in Mülheim: Oberhausener Straße betroffen

Der Abschnitt zwischen Marienstraße und Siegfriedstraße wird in Fahrtrichtung Oberhausen zur Einbahnstraße. Für NE12-Fahrgäste fällt die Haltestelle Marienplatz in Richtung Stadtmitte weg – als Ersatz wird eine neue Haltestelle auf Höhe der Oberhausener Straße 52 eingerichtet. Die Umleitung gilt laut Ruhrbahn ab Montag, 8 Uhr, bis voraussichtlich 20. Juli.
Autofahrer klagen über schlechte Beschilderung
Autofahrer haben sich heute Morgen in unserer Redaktion über chaotische Zustände an einer Baustelle beschwert. Nach ihren Angaben ist der Bereich nicht gut genug ausgeschildert. Demnach wurden einige Fahrer von der aktuellen Einbahnstraßenregelung überrascht und mussten wenden. Das habe am Morgen für Verwirrung gesorgt. Die Stadt hat auf Nachfrage angekündigt, die Baustelleneinrichtung kurzfristig zu überprüfen. Dabei soll auch die Beschilderung noch einmal kontrolliert werden.