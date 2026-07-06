Neue Bauarbeiten in Mülheim: Oberhausener Straße betroffen

Autofahrer haben sich heute Morgen in unserer Redaktion über chaotische Zustände an einer Baustelle beschwert. Nach ihren Angaben ist der Bereich nicht gut genug ausgeschildert. Demnach wurden einige Fahrer von der aktuellen Einbahnstraßenregelung überrascht und mussten wenden. Das habe am Morgen für Verwirrung gesorgt. Die Stadt hat auf Nachfrage angekündigt, die Baustelleneinrichtung kurzfristig zu überprüfen. Dabei soll auch die Beschilderung noch einmal kontrolliert werden.