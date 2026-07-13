Neue Ampel soll Schulweg sicherer machen

Vor allem Kinder auf dem Weg zur Brüder-Grimm-Schule sollen dort besser geschützt werden. Auch Menschen mit Kinderwagen, Rollator oder Rollstuhl sollen leichter über die Straße kommen. Die Ampel ist barrierefrei und hat auch akustische und tastbare Signale. Laut Stadt wird die Querung bald noch wichtiger. Grund sind mehrere größere Baustellen in Styrum. Dann dürfte auf der Kaiser-Wilhelm-Straße zeitweise mehr Verkehr unterwegs sein.