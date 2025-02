Netanjahu: Beginn weiterer Waffenruhe-Gespräche am Montag

Jerusalem (dpa) - Die Verhandlungen über die zweite Phase der Gaza-Waffenruhe sollen nach Darstellung Israels am Montag in Washington beginnen. Das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu teilte mit, darauf habe er sich mit dem US-Nahostgesandten Steve Witkoff geeinigt. Netanjahu und Witkoff wollten sich am Montag in Washington treffen und dabei über die israelischen Verhandlungspositionen sprechen.

Im Verlauf der Woche werde Witkoff dann mit Katars Ministerpräsident Mohammed bin Abdulrahman Al Thani sowie ranghohen ägyptischen Repräsentanten sprechen. Anschließend werde der Sondergesandte des US-Präsidenten Donald Trump erneut mit Netanjahu sprechen, «über Schritte, die Verhandlungen voranzubringen, einschließlich von Daten für die Abreise von Delegationen zu den Gesprächen».

Die gegenwärtige sechswöchige Waffenruhe im Gaza-Krieg zwischen Israel und der islamistischen Hamas war mit Hilfe von Unterhändlern der USA, Katars und Ägyptens erzielt worden. Israel und die Hamas hatten sich bei den indirekten Gesprächen darauf geeinigt, dass sie am 16. Tag der Waffenruhe, also am Montag, Verhandlungen über ein dauerhaftes Ende des Krieges und die Freilassung aller noch lebenden Geiseln aufnehmen werden.