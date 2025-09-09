Navigation

Nepals Ministerpräsident tritt zurück

Veröffentlicht: Dienstag, 09.09.2025 11:32

Nach heftigen Protesten und 19 Toten in Nepal zieht Premier Oli Konsequenzen. Was steckt hinter dem Rücktritt?

Proteste in Nepal
© Safal Prakash Shrestha/ZUMA Press Wire/dpa

Unruhen

Kathmandu (dpa) - Inmitten politischer Unruhen ist Nepals Ministerpräsident Khadga Prasad Sharma Oli zurückgetreten. Oli habe sein Rücktrittsgesuch bei Präsident Ram Chandra Paudel eingereicht, teilte ein Sprecher des Premier-Büros mit. In einer Mitteilung des Büros hieß es, Oli wolle mit seinem Rücktritt den Weg für eine politische Lösung für die aktuelle Situation im Land frei machen. 

In Nepal war es zu Protesten gekommen, nachdem die Regierung des Himalaya-Staates in der vergangenen Woche 26 Online-Netzwerke verboten hatte. Sie wollte die Dienste dadurch zwingen, sich registrieren und unter staatliche Aufsicht stellen zu lassen. Der Schritt hatte jedoch starke Kritik hervorgerufen und Tausende, meist jüngere Menschen im ganzen Land auf die Straße gebracht. 

Die Demonstrationen, die sich auch gegen weitreichende Korruption im Land richteten, waren am Montag eskaliert. In der Hauptstadt Kathmandu und anderen Orten gab mindestens 19 Tote. Am Morgen hatte die Regierung das Verbot wieder aufgehoben. Der 73-jährige Oli war seit dem vergangenen Jahr im Amt des Regierungschefs, das er bereits mehrmals innegehabt hatte.

© dpa-infocom, dpa:250909-930-14311/1

Weitere Meldungen

19 Tote bei Straßenprotesten gegen Regierung in Nepal

Politik In Nepal eskaliert der Streit um die Sperrung von sozialen Medien. Bei den Protesten gibt es viele Tote. Was steckt hinter der plötzlichen Blockade von Facebook & Co.?

GenZ protestiert in Nepal gegen Korruption

Proteste gegen Regierung und Polizeigewalt in Serbien

Politik Seit mehr als zehn Monaten reißen die Proteste gegen Serbiens Präsident Vucic nicht ab. Das gewaltsame Einschreiten der Polizei befeuert sie nur.

Proteste in Serbien

Polizei blockiert Zentrale der Opposition in Istanbul

Politik Die Stimmung in der größten Stadt der Türkei ist aufgeheizt. Anhänger der führenden Oppositionspartei CHP protestieren gegen Repressalien.

CHP-Anhänger schwenken türkische Flaggen (Archivbild)
skyline