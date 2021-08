Nena-Konzert in Bad Segeberg abgesagt

Corona-Pandemie

Bad Segeberg (dpa) - Das für den 21. August geplante Konzert der Sängerin Nena in Bad Segeberg in Schleswig-Holstein fällt aus. Der Termin sei im gegenseitigen Einvernehmen des Veranstalters Förde Show Concept und des Künstlerbookings abgesagt worden, teilte der Veranstalter mit.

Einzelheiten oder genauere Gründe für die Absage nannte der Veranstalter nicht. Zuvor hatten die «Lübecker Nachrichten» und der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag (SHZ) über die Absage berichtet.

Dort heißt es, ein Grund für die Absage könne das Verhalten der Sängerin während ihres Konzerts am 25. Juli sein. Dabei hatte sich die 61-Jährige in Schönefeld bei Berlin über die dortigen Hygienevorschriften geäußert. «Mir wird gedroht, (...) dass sie die Show abbrechen, weil ihr nicht in eure (...) Boxen geht», sagte Nena einem Bericht im «Tagesspiegel» und Videos zufolge. «Ich überlasse es in eurer Verantwortung, ob ihr das tut oder nicht. Es darf jeder frei entscheiden, genauso wie jeder frei entscheiden darf, ob er sich impfen lässt oder nicht.»

Nach diesem Auftritt wurde bereits ein Konzert der Sängerin im hessischen Wetzlar abgesagt. Von Nenas Management war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

Nena hat in der Pandemie mehrfach für Diskussionen gesorgt. Im März veröffentlichte sie bei Instagram ein Video mit dem Titel «Danke Kassel», nachdem in der Stadt Tausende Menschen gegen die Corona-Eindämmungsmaßnahmen auf die Straße gegangen waren. Im Oktober löste Nena mit einem Post auf Instagram Diskussionen über mögliche Verschwörungstheorien aus, betonte aber, dass sie nicht als Corona-Leugnerin verstanden werden wolle.

