NBA: Schröder gewinnt mit Pistons gegen Ex-Club

Detroit (dpa) - Der deutsche Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder und die Detroit Pistons sind in der NBA wieder auf Erfolgskurs. Das neue Team des Weltmeisters gewann 115:94 (68:45) gegen die Brooklyn Nets, nachdem es zuletzt nach acht Siegen in Serie mal wieder verloren hatte.

Schröder kam in der Partie gegen seinen Ex-Club von der Bank auf sieben Punkte und fünf Assists und war damit wichtiger Teil eines ausgeglichenen Teams. Kein Pistons-Spieler erzielte mehr als 20 Punkte, dafür punkteten sechs zweistellig. Center Jalen Duren überzeugte neben 18 Punkten auch mit elf Rebounds und sechs Blocks. Starspieler Cade Cunningham blieb dagegen wie schon bei der Niederlage gegen Denver unter der Woche lange hinter den Erwartungen zurück. Als Brooklyn zu Beginn des Schlussviertels bis auf sechs Punkte herankam, führte Cunningham dann den entscheidenden Lauf der Pistons an.

So stand am Ende der neunte Erfolg in den letzten zehn Spielen für die Pistons. Schröder war im Februar nach Detroit gewechselt, seitdem hat sich das Team auf einen direkten Playoff-Platz in der Eastern Conference geschoben.

Sixers überraschen gegen Warriors

Einen überraschenden Sieg feierten die kriselnden Philadelphia 76ers. Nach neun Niederlagen in Serie und ohne ihren bis zum Saisonende ausfallenden Starspieler Joel Embiid gewannen die Sixers gegen die wiedererstarkten Golden State Warriors mit 126:119. Philadelphias Quentin Grimes erzielte mit 44 Punkten einen Karriere-Bestwert. Bester Warriors-Spieler war wieder einmal Stephen Curry mit 29 Punkten, der zudem seinen ersten Dunk seit sechs Jahren verwandelte.