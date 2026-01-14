NBA-Meister Oklahoma besiegt Angstgegner

Oklahoma City (dpa) - Basketball-Superstar Shai Gilgeous-Alexander hat den NBA-Meister Oklahoma City Thunder zu einem klaren 119:98-Sieg gegen den Angstgegner San Antonio Spurs geführt. Der 27-jährige Kanadier erzielte 34 Punkte im Top-Duell der nordamerikanischen Profiliga gegen das Team aus Texas. Spurs-Star Victor Wembanyama dagegen kam nur auf 17 Zähler.

Für die City Thunder war es der erste Sieg gegen San Antonio im vierten Anlauf in dieser Saison. Bei Oklahoma fehlte weiter der an der Wade verletzte deutsche Center Isaiah Hartenstein.

Der Meister aus Oklahoma steht nach dem Erfolg weiter mit komfortablem Vorsprung an der Spitze der Western Conference vor den Spurs. Für die Thunder war es bereits der 34. Sieg der Saison - bei nur sieben Niederlagen.

Lakers-Stars mit Offensiv-Gala

Auch die beiden Superstars der Los Angeles Lakers präsentierten sich in starker Form. Routinier LeBron James steuerte 31 Punkte, Luka Doncic 27 Zähler zum souveränen 141:116-Erfolg der Lakers gegen die Atlanta Hawks bei. Mit nun 24:14-Siegen sind die Kalifornier in dieser Saison weiter auf Playoff-Kurs.