Naziskandal: Neun weitere Polizisten verdächtigt

Zusammen mit der Polizei Bochum hat sie unter anderem in Mülheim, in Essen und in Velbert 17 Wohnungen durchsucht. Beschlagnahmt wurden Speichermedien, die den Verdacht auf neun weitere Polizisten lenken. Auch sie sollen rechtsextreme und volksverhetzende Inhalte in Chatgruppen teilen. Sie sollen Bilder, Videos und Audios gepostet haben, die den Hitlergruß und Nazisymbole zeigen. Laut Bild-Zeitung handelt es sich bei den Beschuldigten um eine Kegelgruppe von Polizisten aus Mülheim und Essen.

Jetzt 24 Beamte verdächtigt

Schon im September waren erste Nazichats von Mülheimer Polizisten entdeckt worden. Mit den neuen Verdächtigen werden jetzt insgesamt 24 Polizisten beschuldigt, an den Nazichats beteiligt zu sein. Die Untersuchungen laufen.