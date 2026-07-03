Naturbad: Kinderbecken vorsorglich gesperrt - Mit UPDATE!
+++ Update: Das Amt für Gesundheit und Hygiene hat seine Ermittlungen zu den Magen-Darm-Erkrankungen im Umfeld des Naturbads in Styrum ohne konkrete Ergebnisse abgeschlossen. Ein Zusammenhang zwischen einzelnen Magen-Darm-Erkrankungen und einem Besuch des Naturbads kann demnach weder abschließend ausgeschlossen noch gesichert bestätigt werden“, heißt es im Abschlussbericht. +++
Nach möglichen Erkrankungsfällen nach Besuchen im Naturbad Styrum, ist im Bad das Baby- und Kleinkinderbecken gesperrt worden. Bei dem Becken gibt es Probleme mit der Chloranlage. Das hat uns eine Sprecherin der Stadt gesagt.
Veröffentlicht: Mittwoch, 01.07.2026 05:42
Eine kaputte Messeinrichtung liefert demnach keine verlässlichen Werte dazu, ob das Wasser genug gechlort ist. Die Anlage war am Dienstag (30.06.) überprüft worden, nachdem mehrere Kinder Magen-Darm-Probleme bekommen hatten. Zwei Kinder werden zurzeit im Krankenhaus behandelt. Es gibt den Verdacht auf eine Rotavirus-Infektion. Ob die defekte Anlage wirklich der Grund ist, ist laut Stadt noch unklar. Das Kinderbecken bleibe rein vorsorglich zu. Die übrigen Becken im Naturbad können nach Angaben der Stadt weiter normal genutzt werden.