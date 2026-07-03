Naturbad: Kinderbecken vorsorglich gesperrt - Mit UPDATE!

+++ Update: Das Amt für Gesundheit und Hygiene hat seine Ermittlungen zu den Magen-Darm-Erkrankungen im Umfeld des Naturbads in Styrum ohne konkrete Ergebnisse abgeschlossen. Ein Zusammenhang zwischen einzelnen Magen-Darm-Erkrankungen und einem Besuch des Naturbads kann demnach weder abschließend ausgeschlossen noch gesichert bestätigt werden“, heißt es im Abschlussbericht. +++





Nach möglichen Erkrankungsfällen nach Besuchen im Naturbad Styrum, ist im Bad das Baby- und Kleinkinderbecken gesperrt worden. Bei dem Becken gibt es Probleme mit der Chloranlage. Das hat uns eine Sprecherin der Stadt gesagt.