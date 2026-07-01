Naturbad: Kinderbecken vorsorglich gesperrt
Nach möglichen Erkrankungsfällen nach Besuchen im Naturbad Styrum, ist im Bad das Baby- und Kleinkinderbecken gesperrt worden. Bei dem Becken gibt es Probleme mit der Chloranlage. Das hat uns eine Sprecherin der Stadt gesagt.
Veröffentlicht: Mittwoch, 01.07.2026 05:42
Eine kaputte Messeinrichtung liefert demnach keine verlässlichen Werte dazu, ob das Wasser genug gechlort ist. Die Anlage war am Dienstag (30.06.) überprüft worden, nachdem mehrere Kinder Magen-Darm-Probleme bekommen hatten. Zwei Kinder werden zurzeit im Krankenhaus behandelt. Es gibt den Verdacht auf eine Rotavirus-Infektion. Ob die defekte Anlage wirklich der Grund ist, ist laut Stadt noch unklar. Das Kinderbecken bleibe rein vorsorglich zu. Die übrigen Becken im Naturbad können nach Angaben der Stadt weiter normal genutzt werden.