Naturbad: Kinderbecken vorsorglich gesperrt

Eine kaputte Messeinrichtung liefert demnach keine verlässlichen Werte dazu, ob das Wasser genug gechlort ist. Die Anlage war am Dienstag (30.06.) überprüft worden, nachdem mehrere Kinder Magen-Darm-Probleme bekommen hatten. Zwei Kinder werden zurzeit im Krankenhaus behandelt. Es gibt den Verdacht auf eine Rotavirus-Infektion. Ob die defekte Anlage wirklich der Grund ist, ist laut Stadt noch unklar. Das Kinderbecken bleibe rein vorsorglich zu. Die übrigen Becken im Naturbad können nach Angaben der Stadt weiter normal genutzt werden.