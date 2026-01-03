Nass und diesig? So gelingen trotzdem gute Fotos

Hannover (dpa/tmn) - Gute Fotos gibt's auch mit Dunstschleier oder Regenpfützen. Wenn man nur weiß, wie - und die richtige Ausrüstung hat. Das Fachmagazin «c't Fotografie» erklärt in seiner aktuellen Ausgabe (1/26), wie man vermeintlich schlechtes Wetter auf effektvolle Bilder bannen kann.

Mit diesen Tipps und einem Stativ im Gepäck kann man auf die Suche nach Motiven gehen:

Nebel: Er reduziert viele Motive auf ihre Grundform und verleiht einen geheimnisvollen Touch. Erhöhen Sie für atmosphärische Nebelfotos per Belichtungskorrektur (von +0,5 bis +1 EV) die Lichtmenge oder belichten Sie zwischen 10 Sekunden und mehreren Minuten Langzeit.

Regen: Für Spiegelungen auf nassen Straßen eignen sich kurze Belichtungszeiten von 1/250 Sekunde und kürzer.

Langzeitbelichtungen von 30 Sekunden und länger dagegen bieten sich für die leuchtenden Farben von Straßenlichtern an.

Sturm und Wind: Machen Sie mit langen Belichtungszeiten Bewegungen sichtbar. Auf sanfte Weise mit einer Belichtungszeit von 1/30 Sekunde, während mehrere Sekunden abstrakte Linienmuster schaffen. Wichtig: ein besonders stabiles Stativ.