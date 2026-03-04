Anzeige
Nahverkehr: Keine neuen Streiks für Mülheim angekündigt
© Stefan Arend / FUNKE Foto Services
Busflotte der Ruhrbahn
Die Verhandlungen zwischen der Gewerkschaft Verdi und den Nahverkehrsunternehmen in NRW wurden gestern (03.03.) ohne Ergebnisse beendet. In Mülheim und in Oberhausen sind trotzdem keine neuen Streiks angekündigt worden. 

Veröffentlicht: Mittwoch, 04.03.2026 12:38

Anders ist es in Köln, Bonn und Monheim. Dort sind für diesen Freitag (06.03.) Warnstreiks im Nahverkehr angekündigt. Die Verhandlungen werden dann am 24.03. in einer dritten Runde fortgesetzt. 

