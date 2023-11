Nagelsmann vor EM-Auslosung: Leichte Gegner gibt es nicht

Hamburg (dpa) - Bundestrainer Julian Nagelsmann reist mit einer Portion Fatalismus zur mit Spannung erwarteten Auslosung der EM-Gruppenphase.

«Der Charme einer Auslosung ist, dass gelost wird. Man hat sein Glück also nicht in der eigenen Hand, leichte Gegner gibt es sowieso nicht», sagte Nagelsmann der Deutschen Presse-Agentur vor der Gala in der Hamburger Elbphilharmonie am Samstag (18.00 Uhr/ZDF, RTL und MagentaTV). «Dementsprechend lasse ich es auf mich zukommen und freue mich auf einen spannenden Abend.»

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist als Gastgeber an Position A1 gesetzt und geht damit den besten Nationen der Qualifikation zunächst aus dem Weg, also Frankreich, England, Belgien, Spanien und Portugal. Möglich ist aber dennoch eine enorm herausfordernde Gruppe mit beispielsweise Dänemark, den Niederlanden und Titelverteidiger Italien.

«In der Vorbereitung beschäftige ich mich natürlich nicht mehr mit den Teams aus Lostopf eins, die für uns in der Gruppenphase nicht als Gegner infrage kommen», sagte der Bundestrainer, der mit dem 2:3 gegen die Türkei und dem 0:2 in Wien gegen Österreich zuletzt herbe Rückschläge hatte einstecken müssen. «Im Idealfall müssen wir uns später, in der K.-o.-Phase, auch mit diesen beschäftigen, aber das ist noch ein weiter Weg.»

Nagelsmann: Noch viel Arbeit vor der DFB-Auswahl

Nagelsmann räumte erneut ein, dass noch viel Arbeit vor der DFB-Auswahl liege. «Wir werden die folgenden Monate nutzen, uns akribisch auf die Gruppengegner vorzubereiten», sagte der 36-Jährige. «Dabei geht es für uns auch noch darum, die passenden Gegner für die EM-Vorbereitung zu finden und vor allem unser eigenes Spiel zu stabilisieren.»

Geplant sind auf dem Weg zum deutschen Eröffnungsspiel am 14. Juni in München zunächst zwei Testpartien im März - dem Vernehmen nach gegen die Niederlande und in Frankreich. Sollten die Niederlande der Nagelsmann-Auswahl aber als Gruppengegner zugelost werden, könnte auch ein anderer Gegner gesucht werden. In der direkten Vorbereitung nach dem Saisonende in der Bundesliga stehen zwei weitere Testspiele an.