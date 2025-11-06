Nagelsmann nominiert Kölner El Mala - Sané und Thiaw zurück

Frankfurt/Main (dpa) - Der Kölner Senkrechtstarter Said El Mala zählt in den abschließenden Spielen der Fußball-Nationalmannschaft um das WM-Ticket erstmals zum DFB-Kader. Neben dem 19-Jährigen nominierte Bundestrainer Julian Nagelsmann die Rückkehrer Leroy Sané und Malick Thiaw für die beiden Partien am 14. November in Luxemburg sowie gegen die Slowakei drei Tage später in Leipzig.

Nicht mehr zum 25-köpfigen Kader zählen der Leverkusener Kapitän Robert Andrich, der Frankfurter Innenverteidiger Robin Koch und auch Dortmunds Angreifer Maximilian Beier.

Der junge Offensivspieler El Mala hat sich beim Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln in der laufenden Saison mit starken Aktionen und Toren ins Rampenlicht katapultiert. Er lief bislang für verschiedene U-Nationalmannschaften des DFB auf, zuletzt im Oktober in der EM-Qualifikation für die deutsche U21.

Bayern-Teenie Karl muss noch warten

«Said El Mala soll sich mit all seiner Unbekümmertheit und Unbeschwertheit bei uns zeigen», äußerte Nagelsmann zur Einlandung des Youngsters. Das 17 Jahre alte Münchner Offensivtalent Lennart Karl nominierte der Bundestrainer sieben Monate vor der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko dagegen noch nicht.

Dafür ist der 29 Jahre alte Sané erstmals in der WM-Saison wieder dabei. «Mit Leroy war ich durchgängig in einem sehr guten Austausch. Er hat sich seine Nominierung mit guten Leistungen in der Champions League und der Süper Lig erarbeitet», sagte Nagelsmann zum Offensivspieler von Galatasaray Istanbul. Erstmals nach zwei Jahren könnte auch Abwehrspieler Malick Thiaw von Newcastle United wieder für Deutschland auflaufen.

Klare Ansage: «Zwei Siege» zum Quali-Abschluss

Auch bei den letzten Länderspielen des Jahres muss Nagelsmann ohne etliche verletzte Topspieler wie Torwart Marc-André ter Stegen, Abwehrspieler Antonio Rüdiger sowie die Offensiv-Asse Kai Havertz und Jamal Musiala auskommen.

Die DFB-Elf geht als Spitzenreiter vor dem punktgleichen Abschlussgegner Slowakei in die letzten zwei Spieltage der Gruppe A. «Mit zwei Siegen möchten wir die WM-Qualifikation perfekt machen», sagte der Bundestrainer. Er versammelt seinen Kader um Kapitän Joshua Kimmich am kommenden Montag in Wolfsburg zur Vorbereitung.