Nagelsmann holt Neuling Kleindienst - Tor-Debüt für Baumann

Frankfurt/Main (dpa) - Bundestrainer Julian Nagelsmann reagiert auf die Verletzungen von Stammtorwart Marc-André ter Stegen und Torjäger Niclas Füllkrug mit den Nominierungen von Schlussmann Janis Blaswich von Red Bull Salzburg und Angreifer Tim Kleindienst.

Der 29 Jahre alte Gladbacher wird bei den anstehenden Nations-League-Spielen am 11. Oktober in Zenica gegen Bosnien-Herzegowina und drei Tage darauf in München erstmals zum DFB-Kader gehören. Der zuletzt geschonte Abwehrchef Antonio Rüdiger und auch der in der vergangenen Saison von Verletzungen geplagte Münchner Angreifer Serge Gnabry kehren zurück.

Kader ohne Can und Beier

Zwei wichtige Festlegungen traf der Bundestrainer zudem bei der Bekanntgabe seines 23-köpfigen Kaders, in den er die Dortmunder Emre Can und Maximilan Beier nicht mehr berief, auf der Torhüterposition. Ter Stegen bleibt trotz seiner schweren Knieverletzung und seines monatelangen Ausfalls beim FC Barcelona die Nummer eins im DFB-Team.

«Marc hat alle Zeit, die er braucht, um wieder gesund zu werden, von uns. Er ist unsere Nummer eins - und das bleibt er auch. Wenn er ein Jahr vor der WM zurückkommt, wird er immer noch eine Top-WM spielen können und eine gute WM-Quali. Ich gehe davon aus, dass er im nächsten Sommer wieder topfit zurückkommt», sagte Nagelsmann.

Bekenntnis zu ter Stegen, Baumann kriegt Spiel

Dem Hoffenheimer Oliver Baumann (34) sicherte Nagelsmann zudem nach langer Wartezeit sein Debüt im DFB-Tor zu. «Olli hat es auch mal verdient, ein Länderspiel zu kriegen. Das wird auch so sein», sagte Nagelsmann. «Wir wissen noch nicht hundertprozentig, ob einer beide macht», sagte Nagelsmann. Der Stuttgarter Alexander Nübel darf also hoffen, auch zu seinem ersten Länderspiel zu kommen. Blaswich ist als Nummer drei vorgesehen.

Kleindienst habe «es sich verdient», nominiert zu werden, äußerte Nagelsmann zum einzigen echten Neuling im Aufgebot. «Die Verletzung von Niclas Füllkrug ist eine gute Gelegenheit, Tim zu testen, er kann sich jetzt beweisen.»

Der DFB-Kader kommt am kommenden Montag erneut in Herzogenaurach zusammen. Deutschland führt die Gruppe 3 der höchsten Nations-League-Liga nach zwei von sechs Spieltagen mit vier Zählern vor den punktgleichen Niederländern an. Bosnien-Herzegowina hat wie Ungarn einen Punkt auf dem Konto.