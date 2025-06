Nagelsmann beim U21-EM-Finale: Was für Woltemade jetzt zählt

Bratislava (dpa) - Torschützenkönig? Spieler des Turniers? Für den von Wechselspekulationen begleiteten U21-Star Nick Woltemade steht im EM-Finale eines über allem. Ob er jetzt Torschützenkönig werde oder nicht, sei «nicht entscheidend» für ihn. «Solange wir den Titel haben, ist mir das eigentlich recht egal», sagte der 23-Jährige. «Natürlich, wenn ich helfen kann und ein Tor schieße, und das beides zusammenhole, wäre es auch sehr schön. Aber primär zählt auf jeden Fall für mich der Titel.»

Woltemade führt die EM-Torschützenliste mit sechs Treffern vor Englands Liverpool-Star Harvey Elliott (4) an. «Elliott kann gerne auch drei Tore schießen. Solange wir ein Tor mehr schießen im Spiel und wir den Titel holen», sagte Woltemade. Zu den Spekulationen, er könne in diesem Sommer noch zum FC Bayern wechseln, äußerte sich der Stuttgarter Pokalsieger am Tag vor dem Endspiel nicht.

Tor-Rekord ist möglich

Vor den Augen von Bundestrainer Julian Nagelsmann, der seinen Besuch beim Finale angekündigt hat, würde Woltemade gerne seine Tor-Ausbeute verbessern. «Ich glaube, er hat die sechs auch schon gesehen. Aber hoffentlich kann ich nochmal eins live vor seinen Augen schießen», sagte Woltemade, «aber ich glaube, der vertraut mir da schon, dass ich weiß, wo das Tor steht.» Es sei schön, dass der Bundestrainer im Stadion sei, aber besonders schön sei das Finale vor Familien und Freunden. Die bisherigen deutschen Spiele hatte Nagelsmann nicht im Stadion verfolgt.

Woltemade könnte nach Pierre Littbarski (1982), Luca Waldschmidt (2019) und Lukas Nmecha (2021) der vierte deutsche Torschützenkönig bei einer U21-EM werden. Mehr als sieben Tore erzielte noch kein Torschützenkönig. Sogar die Auszeichnung für den Spieler des Turniers, wie sie der heutige DFB-Sportdirektor Rudi Völler 1982 gewann, ist drin. Und das in seinem letzten U21-Spiel. «Es war eine sehr lange Reise. Zwei Jahre, die irgendwie auch schnell vergangen sind», sagte Woltemade. «Es sind für mich persönlich die schönsten U-Nationalmannschaftsjahre gewesen.»

Der Hype freut Woltemade

Wie beim bisherigen EM-Triumphzug mit fünf Siegen in fünf Spielen will die U21 auch zum Turnier-Abschluss Tausende Fans im Stadion und Millionen vor dem TV begeistern. «Man hat sich natürlich erhofft, dass man so einen kleinen Hype auslösen kann», sagte Woltemade. «Ich kenne es selber von früher, als ich mitgefiebert habe bei den ganzen Turnieren. Ich finde es schön, dass wir jetzt selber dazu beitragen können.»

Trainer Antonio Di Salvo hob die Attribute der Mannschaft hervor, die zum vierten Mal einen U21-Europameistertitel für Deutschland holen kann. Es seien nicht nur die Ergebnisse, sondern eben auch die Art und Weise, wie man spiele, sagte der Coach. Leidenschaft, Wille, Emotionen, Qualität - alles sei dabei. «Und wenn das alles zusammenkommt, dann entfacht man Begeisterung.»