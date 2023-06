Nächtliche Attacken auf Autos von CDU-Ratsmitgliedern - MIT UPDATE

Betroffen seien Stadtverordnete aus Dümpten, Saarn und Heißen. Auf Fotos ist zu sehen, dass Montageschaum zwischen Türen gesprüht, Scheiben besprüht oder mit einer schwarzen Flüssigkeit übergossen wurden. Die CDU spricht von einer gezielten und koordinierten Aktion, einem Angriff auch auf unsere Demokratie. Ehrenamtliche Kommunalpolitiker seien in ihrem privaten Bereich bedroht worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Hintergründe sind noch unklar.





+++ UPDATE 16:15 Uhr. Die Mülheimer Stadtspitze verurteilt in einem Statement die Attacken. Damit sei eine rote Linie überschritten. "Zusammen mit der Politik stehen wir als Stadt Mülheim an der Ruhr geschlossen an der Seite der betroffenen Ratsmitglieder.", heißt es wörtlich. Rechts- und Ordnungsdezernentin Anja Franke stehe in Kontakt mit der Fraktion und der Polizei, die bereits die Ermittlungen übernommen hat. +++