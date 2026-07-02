Nächstes Stellwerk defekt: Kein Zug nach Wuppertal

Alle Signale stehen auf Rot — Regionalzüge und S-Bahnen zwischen Düsseldorf und Wuppertal fahren nicht. Reisende müssen auf Ersatzbusse umsteigen. Auswirkungen hat das auch auf Verbindungen durchs Ruhrgebiet, wie den RE49 oder die S9. Wie lange die Störung dauert, ist laut Bahn unklar. Seit dem 18. Juni können auf dieser Strecke kaum Züge fahren. Pikant: Das nun ausgefallene Stellwerk ist ein anderes als das zuvor reparierte — und das Vorgänger-Stellwerk in Vohwinkel gilt als eines der modernsten überhaupt, erst 2017 in Betrieb gegangen. Viele andere Stellwerke in der Region sind dagegen uralt — zwei bekamen vom Bundesverkehrsministerium die Note 6,0. Eine Erneuerung ist laut Bahn erst „weit in den 2030er Jahren" geplant.