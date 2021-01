Nächster Liverpool-Patzer: Pleite in Southampton

Southampton (dpa) - Trainer Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool zum dritten Mal in Serie in der Premier League gepatzt. Nach zuletzt zwei Unentschieden kassierten die Reds am Montag eine 0:1 (0:1)-Niederlage beim FC Southampton.

