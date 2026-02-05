Nacht der Sieger kehrt zurück

Das BMX-Team von FOGELKAISER zeigt waghalsige Tricks mit Backflips und Sprüngen. Die leuchtenden Riesenfiguren von DUNDU bewegen sich durch die Halle - die Lichtkunst-Show begeisterte schon bei Helene Fischer. Nach dem Programm sorgt ein DJ für Partystimmung mit aktuellen Beats und Cocktails. Die Sporthalle bietet Platz für 2000 Gäste. Tickets kosten ab 30 Euro und gibt es nur online. Viele Mülheimer Unternehmen unterstützen die Veranstaltung als Sponsoren, heißt es von den Veranstaltern.