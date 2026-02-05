Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nacht der Sieger kehrt zurück
© Michael Dahlke / FUNKE Foto Services
Teilen:

Nacht der Sieger kehrt zurück

Am 21. März 2026 findet wieder die medl - Nacht der Sieger in der Westenergie Sporthalle statt. Ab 18:30 Uhr gibt es Sport, Shows und eine After-Party bis 2 Uhr morgens.

Veröffentlicht: Donnerstag, 05.02.2026 04:37

Anzeige

Das BMX-Team von FOGELKAISER zeigt waghalsige Tricks mit Backflips und Sprüngen. Die leuchtenden Riesenfiguren von DUNDU bewegen sich durch die Halle - die Lichtkunst-Show begeisterte schon bei Helene Fischer. Nach dem Programm sorgt ein DJ für Partystimmung mit aktuellen Beats und Cocktails. Die Sporthalle bietet Platz für 2000 Gäste. Tickets kosten ab 30 Euro und gibt es nur online. Viele Mülheimer Unternehmen unterstützen die Veranstaltung als Sponsoren, heißt es von den Veranstaltern.

Anzeige
Anzeige
Anzeige