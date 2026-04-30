Nachhaltigkeits-Trainer feiern Abschluss

Das Projekt lief ein Jahr lang: Engagierte Menschen aus dem Stadtteil wurden zu Nachhaltigkeits-Trainerinnen und -Trainern ausgebildet – auf Basis der 17 Weltnachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Anschließend setzten sie in Eppinghofen eigene kleine Projekte um, zum Beispiel zu den Themen Umwelt, soziale Gerechtigkeit oder Alltagskonsum. Ab 18 Uhr präsentieren sie ihre Ergebnisse im Foyer der Grundschule am Dichterviertel, Bruchstraße 85 – bei Musik und gemeinsamem Essen. Die Teilnahme ist kostenlos. Wer dabei sein möchte: Die Anmeldefrist läuft noch bis heute (30.04.).