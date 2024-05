Nach Warnung: Hochwasser in Wenden bleibt glimpflich

Wenden/Olpe (dpa) - Stundenlanger Starkregen hat gestern in der sauerländischen Gemeinde Wenden zu Hochwasser in einigen Ortsteilen geführt. Wie ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr berichtete, beruhigte sich die Lage am späten Abend aber wieder.

Menschen seien nicht zu Schaden gekommen. Wegen überfluteter Keller und abgestellter Stromzufuhr seien einige betroffene Anwohner des Ortsteils Ottfingen über Nacht bei Bekannten untergekommen. Niemand habe sich in Betreuungsunterkünfte bringen lassen wollen.

Zuvor hatte die Leitstelle des Kreises Olpe über das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) in Bonn gewarnt: «In der Gemeinde Wenden besteht die Gefahr der Überflutung.» Kindern, Nachbarn und mobilitätseingeschränkten Personen solle geholfen werden, hieß es in der amtlichen Warnmeldung. Menschen in dem Gebiet sollten darüber hinaus keine Keller betreten und sich von fließenden Gewässern fernhalten.

Wegen des anhaltenden Starkregens sei der kleine Fluss Großmicke über die Ufer getreten, berichtete der Feuerwehrsprecher. Vor Ort waren die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft mit spezialisierten Hochwassereinheiten und das Technische Hilfswerk aktiv, wie ein dpa-Reporter berichtete. Unter anderem wurden Sandsäcke angeliefert.

Anwohner betroffener Gebiete waren aufgefordert worden, Heiz- und Kochgeräte abzuschalten, sich an einen sicheren Ort begeben und den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge zu leisten. Am späten Abend habe der Regen zunächst etwas nachgelassen, sagte der Feuerwehrsprecher. Die Fließgeschwindigkeit des Flusses werde aber weiter gemessen und die Lage beobachtet.