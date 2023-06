Nach Video-Leak: Wechsel von Havertz zu Arsenal offiziell

London (dpa) - Kai Havertz nahm die kleine Panne vor der offiziellen Verkündung seines Wechsels vom FC Chelsea zum FC Arsenal mit Humor. «Ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen», twitterte der 24 Jahre alte deutsche Fußball-Nationalspieler: «Aber jetzt bin ich 'offiziell' ein Gunner.»

Dazu stellte Havertz einen Teil des Videos von sich im neuen Arbeitsdress mit der Rückennummer 29, das in einer längeren Version Stunden zuvor im Internet bereits durch einen Leak die Runde gemacht hatte. Ganz offiziell auf seiner Homepage verkündete abends aber auch der FC Arsenal die Neuverpflichtung. «Es ist super aufregend für mich, diesem großartigen Club anzugehören und Teil der Arsenal-Familie zu sein», sagte Havertz in der Mitteilung. «Ich hoffe, wir können viel zusammen erreichen.» Die Mentalität der Mannschaft sei sehr gut. «Das war ein Grund, warum es so schwer war, gegen Arsenal zu spielen», sagte Havertz und beschrieb eine «familiäre Mentalität» bei Arsenal.

Er bekommt dort einen langfristigen Vertrag. Details nannte Arsenal nicht. Berichten zufolge soll die Ablösesumme für Havertz, der Chelsea 2021 zum Champions-League-Titel geschossen hatte, bei rund 75 Millionen Euro liegen. Mitte Juli soll er zu seinen neuen Teamkollegen stoßen. «Er wird einen großen Beitrag Extra-Stärke in unser Mittelfeld bringen», schwärmte Trainer Mikel Arteta bereits.

Vom Mittelmaß nach Europa

Havertz war 2020 für 80 Millionen Euro von Bayer Leverkusen nach London gewechselt. Sein Highlight war der Siegtreffer zum Champions-League-Triumph 2021, als Chelsea sich im Finale mit 1:0 gegen Manchester City durchsetzte. Außerdem gewann er mit Chelsea die Club-WM und den UEFA-Supercup. Mit Chelsea verpasste er zuletzt jedoch in einer turbulenten Saison einen Platz im Europapokal deutlich. Das konkrete Interesse Arsenals, das in der abgelaufenen Saison erst spät von Meister Manchester City von der Tabellenspitze verdrängt wurde, war in der Vorwoche bekannt geworden.

Havertz soll ein zentraler Baustein des Arsenal-Teams werden. Die von Arteta trainierten Nord-Londoner wollen eine Mannschaft zusammenstellen, die auf Dauer herausfordern kann. Nach einem Bericht von Sky Sports ist Arsenal deshalb auch an Declan Rice von West Ham United interessiert. Das Angebot für den Nationalspieler soll auf 122 Millionen Euro erhöht worden sein.

Chelsea hilft der Transfer, um den aufgeblähten Kader zu verkleinern. Zudem können die Havertz-Einnahmen noch im aktuellen Geschäftsjahr, das am 30. Juni abläuft, verbucht werden. Dies ist für die Blues wichtig, um nicht gegen das Financial Fairplay der Premier League zu verstoßen. Chelsea hatte in den vergangenen beiden Transferfenstern rund 600 Millionen Euro für neue Stars ausgegeben.